Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απέσυρε τη Συρία από τη λίστα των κρατών που, κατά την εκτίμησή της, υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Παράλληλα, αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) —την οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ— από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων σύμφωνα με τον καναδικό ποινικό κώδικα.

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.