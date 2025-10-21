Σχεδόν δυο ημέρες από το άγριο φονικό, o άνδρας που δολοφόνησε τον 37χρονο έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι παραδόθηκε στις Αρχές. Πρόκειται για Έλληνα 24 ετών, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε ομάδα «μεγάλου» ονόματος της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας και να εργάζεται σε ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι.

Οι δύο άνδρες πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται να είχαν έρθει ξανά στα χέρια, με τον 37χρονο Βούλγαρο και άλλα άτομα να χτυπούν το δράστη, ο οποίος δεν ξέχασε το συμβάν.

Γι’ αυτό και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσει. Όταν το βράδυ της Κυριακής τον εντόπισε να διασκεδάζει με μία κοπέλα στο συγκεκριμένο νυχτερινό club, πήγε και του ζήτησε να μιλήσουν. Όταν βγήκαν έξω, η λογομαχία κράτησε ελάχιστα και ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 37χρονο, ο οποίος αιμόφυρτος μπήκε μέσα στο κατάστημα, άρπαξε μία καρέκλα και επιχείρησε να αντεπιτεθεί χωρίς αποτέλεσμα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όμως είχε χάσει πολύ αίμα και κατέληξε. Το θύμα ήταν από τους πιο σκληρούς κακοποιούς, έχοντας ίσως «σημανθεί» περίπου 50 φορές με διαφορετικά ονόματα.