Ένα σκληρό στιγμιότυπο αποτυπώνει την αγωνία των παρευρισκομένων έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, μέσα σε λίγα λεπτά αφότου ένας 37χρονος άνδρας δέχθηκε μαχαίρι και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ο άνδρας βγήκε από το κλαμπ για να συνομιλήσει με κάποιον. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε καβγά, ο δράστης τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά. Παρά το τραύμα, ο άνδρας κατάφερε να εισέλθει και πάλι στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, προκαλώντας πανικό στους παριστάμενους.

Στο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται μια ομάδα θαμώνων να απομακρύνεται και ένας εξ αυτών να φωνάζει προς την είσοδο: «Τον σκότωσαν!».

Η αστυνομία, με τις δυνάμεις της Δυτικής Αττικής να έχουν αναλάβει την υπόθεση, συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ωστόσο κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί προς το παρόν.