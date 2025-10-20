Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Harlan Coben, γνωστός για τα ανατρεπτικά αστυνομικά του μυθιστορήματα και τη στενή συνεργασία του με το Netflix, επιστρέφει με μια ακόμη τηλεοπτική μεταφορά: το Run Away, βασισμένο στο ομώνυμο best seller του 2019.

Η σειρά θρίλερ μεταφέρεται από τις ΗΠΑ στο Μάντσεστερ, όπου η δράση ξετυλίγεται στους δρόμους και τα περίχωρα της βρετανικής πόλης, ακολουθώντας τον Simon, έναν πατέρα που βλέπει την τέλεια ζωή του να καταρρέει όταν η μεγαλύτερη κόρη του, Paige, φεύγει από το σπίτι.

Την εντοπίζει σε ένα πάρκο, ευάλωτη και εξαρτημένη από ναρκωτικά, αλλά η κατάσταση παίρνει μια επικίνδυνη τροπή. Όταν η κόρη του εξαφανίζεται ξανά, ο Simon ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση που τον βυθίζει στον σκοτεινό και επικίνδυνο υπόκοσμο.

Όπως αναφέρει το Deadline, η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Coben. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Βόρεια Αγγλία, με πρωταγωνιστή τον James Nesbitt στον ρόλο του Simon και τους Minnie Driver, Ruth Jones, Alfred Enoch και Lucian Msamati να συμπληρώνουν το δυναμικό καστ.

Η σειρά αποτελεί τη συνέχεια του τελευταίου θρίλερ του Harlan Coben για το Netflix, Missing You, το οποίο έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις δέκα πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας πάνω από 94 εκατομμύρια προβολές από την πρεμιέρα του τον Ιανουάριο του 2024.

Και οι δύο παραγωγές ανήκουν στο ευρύτερο τηλεοπτικό σύμπαν που ο best-seller συγγραφέας Harlan Coben έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με το Netflix -ένα σύνολο 13 σειρών, εμπνευσμένων από τα μυθιστορήματά του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Fool Me Once, Gone for Good, The Stranger και Stay Close.

*Φωτογραφίες: @Ben Blackall/Netflix