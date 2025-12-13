Το «The Voice of Greece» βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία των Battles, όπου αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο πριν από την έναρξη των live επεισοδίων, και κρύβει συναισθήματα, ανατροπές και κυρίως πολλή μουσική.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο χαρισματικός παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στο νέο επεισόδιο των Battles και οι τρεις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης, παίρνουν τις θέσεις τους.

Μόνο που σε αυτήν της Έλενας Παπαρίζου, η οποία για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο γύρισμα του συγκεκριμένου επεισοδίου, καλέστηκε να (ξανά) καθίσει ένας παλιός γνώριμος και καλός φίλος του #TheVoiceGR και των συντελεστών: ο τρεις φορές νικητής του μουσικού διαγωνισμού, Κωστής Μαραβέγιας.

17 τραγουδιστές, χωρισμένοι σε επτά δυάδες και μία τριάδα, ανεβαίνουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τραγούδια που μας ξεσηκώνουν και μας συγκινούν.

Κάποιοι μας βάζουν σε ένα άκρως γιορτινό και λαμπερό κλίμα, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Άλλοι μοιράζονται τη σκηνή και την αγάπη τους για τη μουσική και ανεβαίνουν στη σκηνή με τα μουσικά όργανά τους για να ερμηνεύσουν ένα αγαπημένο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Η εμφάνισή τους κάνει τους τέσσερις coaches να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτήσουν τους διαγωνιζόμενους.

Δύο ανδρικές φωνές που ξεχωρίζουν η κάθε μία για το δικό της μέταλλο τραγουδούν «Όλα περνούν & Grande Amore» σε ένα εκπληκτικό ντουέτο. Στη συνέχεια, ένας άντρας και μία γυναίκα ανεβαίνουν στη σκηνή για να πουν το τραγούδι «Είναι κάτι λαϊκά». Και μπορεί ο ένας εκ των δύο διαγωνιζόμενων να προκρίνεται στα Cross Battles LIVE, τον άλλον όμως τον περιμένει μία αναπάντεχη πρόταση.

Οι θέσεις για τα live επεισόδια συμπληρώνονται και απομένουν λίγες μόνο! Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση και θα αφεθούν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού;

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

