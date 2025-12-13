Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινά η προπληρωμή των επιδομάτων, παροχών καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα:

της τακτικής επιδότησης ανεργίας

του επιδόματος εργασίας

της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.