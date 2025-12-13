Η 54χρονη Βρετανίδα Τζιν Χάνλον, η οποία ζούσε μόνιμα στις Γούβες Ηρακλείου, εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα τον Μάρτιο του 2009. Αρχικά ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε πνιγμό, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την υπόθεση να δείχνει ότι το σώμα της είχε τοποθετηθεί στη θάλασσα μετά τον θάνατό της.

Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο για τέταρτη φορά, και η νέα έρευνα οδήγησε τελικά στην παραπομπή ενός ατόμου σε δίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα από τις Γούβες Ηρακλείου με τον οποίο η Τζιν διατηρούσε σχέση.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, με βούλευμα που εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου, παραπέμπει τον κατηγορούμενο σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ανατολικής Κρήτης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπομπής, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο της Τζιν Χάνλον πιθανότατα ωθώντας τη προς το έδαφος, με αποτέλεσμα κακώσεις στον αυχένα και διατομή του εγκεφαλικού στελέχους. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, τοποθέτησε το σώμα της στη θάλασσα.

Το Συμβούλιο διατήρησε τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική παρουσία κάθε 15 ημέρες στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Έπειτα από δεκαέξι χρόνια, η υπόθεση φτάνει πλέον στο στάδιο της Δικαιοσύνης, με τις προσπάθειες της οικογένειας να φέρουν στην επιφάνεια την αλήθεια για τον θάνατο της Τζιν Χάνλον.

«Μίλησε» το ημερολόγιο της Τζιν Χάνλον

Η εκπομπή Φως στο Τούνελ αποκάλυψε αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο της 54χρονης στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Mega.

24 Ιανουαρίου 2009

«Ένας τύπος που λεγόταν Νίκος ήταν μέσα στο μπαρ. Ήταν αρκετά διασκεδαστικός, είχε ενδιαφέρον να του μιλάς.»

Ήταν η αρχή μιας γνωριμίας που έμελλε να γίνει μοιραία. Την επόμενη μέρα, εκείνος της τηλεφώνησε. Της ζήτησε να βγουν για καφέ.

Γράφει στο ημερολόγιο της.

24 Ιανουαρίου 2009

«Φαίνεται ωραίος τύπος, αλλά δε θα πέσω με τα μούτρα αυτή τη φορά»

Η σχέση τους κράτησε λίγο, μερικές συναντήσεις, κάποια τηλεφωνήματα. Μα η Τζιν ένιωθε πως κάτι δεν πάει καλά.

17 Φεβρουαρίου 2009

«Δεν είμαι καθόλου εντυπωσιασμένη από αυτόν. Πρόκειται να το τελειώσω αυτό. Δεν αξίζει την ταλαιπωρία.»

Ήταν αποφασισμένη να διακόψει κάθε επαφή ή τουλάχιστον έτσι πίστευε η ίδια. Στις 18 Φεβρουαρίου συναντιούνται για αυτό το λόγο.

18 Φεβρουαρίου 2009

«Του μίλησα ξεκάθαρα. Δεν μου άρεσε αυτό που μου απάντησε και δεν του άρεσε ο τρόπος σκέψης μου. Ο Νίκος έφυγε»

Ο Νίκος συνέχισε να την αναζητεί. Χτυπούσε το κουδούνι της απροειδοποίητα, της πήγαινε καφέ, ψάρια, κρασί.

Η Τζιν έγραφε στο ημερολόγιό της πως δεν ένιωθε άνετα… πως κάτι την ενοχλούσε.

8 Μαρτίου 2009

«Ο Νίκος με προσκάλεσε την Κυριακή για δείπνο. Του είπα ότι δεν μου φαινόταν καλή ιδέα».

9 Μαρτίου 2009: Η τελευταία μέρα της ζωής της. Η Τζιν ξύπνησε όπως κάθε μέρα. Πήγε σε μαγαζί φίλης της για να ψωνίσει ρούχα.

Ύστερα σε καφετέρια για καφέ. Όλα έδειχναν φυσιολογικά, μέχρι που κάτι την αναστάτωσε.

Η φίλη της κατέθεσε στις Αρχές:

«Κοίταζε έξω νευρικά. Η Τζιν, όταν ετοιμάστηκε να φύγει από την καφετέρια, άλλαξε γνώμη, γιατί ενοχλήθηκε από την παρουσία ενός ατόμου που κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα».

Το απόγευμα η Τζιν βρέθηκε σε ένα καφέ στο Ηράκλειο.

Σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον φίλο της, τον Πιερ. Του είπε ότι ήταν με έναν Έλληνα από τις Γούβες. Του μίλησε κι εκείνος στο τηλέφωνο.

«Τον άντρα δεν τον γνώριζα. Μου είπε ότι του άρεσε πολύ η φίλη μου και πως ήθελε να την παντρευτεί».

Λίγο αργότερα, η Τζιν έστειλε γραπτά μηνύματα στον Πιερ:

«Χρειάζομαι γιατρό»

Και μετά… μια λέξη μόνο:

«Help».

Ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με κάποιον. Τρεις μέρες μετά, το σώμα της εντοπίστηκε στη θάλασσα του Ηρακλείου.

Χρόνια αργότερα, όταν η υπόθεση κινδύνευε να ξεχαστεί, ήταν η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» που ανέδειξε ξανά την ιστορία της μετά από παράκληση του γιου της.

Η έρευνα ξεκίνησε και έφερε στο φως νέα στοιχεία και μαρτυρίες.

Με τη σημαντική συμβολή του ιδιωτικού ερευνητή Χάρη Βεραμόν, ο φάκελος της Τζιν Χάνλον ανασύρθηκε από το αρχείο για τέταρτη φορά. Τα ευρήματα της εκπομπής προκάλεσαν επανεξέταση της υπόθεσης από τις δικαστικές Αρχές.

Και τώρα, δεκαέξι χρόνια μετά, ο άνδρας που η εκπομπή είχε εντοπίσει από την αρχή, βρίσκεται πλέον κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η Τζιν που γεννήθηκε στην Σκωτία, άφησε το 2004 το παρελθόν της για μια νέα ζωή στη Κρήτη. Δούλευε στον τουρισμό χαμογελαστή και κοινωνική. Κάποιος σφράγισε τα χείλη της αλλά το ημερολόγιο της εξακολουθεί να «μιλάει».

«Μη φοβάσαι να πεις την αλήθεια».

«Μας “έδειξε” η ίδια τον δολοφόνο της»

Ο γιος της Τζιν Χάνλον μίλησε στην εκπομπή με βαθιά συγκίνηση για την εξέλιξη που φέρνει δικαίωση στην υπόθεση της μητέρας του. Η παραπομπή σε δίκη του άνδρα με τον οποίο η μητέρα του είχε σύντομη και ταραχώδη σχέση σηματοδοτεί για εκείνον και την οικογένειά του μια πρώτη σημαντική νίκη, μετά από χρόνια αγώνα που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2009, όταν η ζωή τους ανατράπηκε με τον θάνατο της Τζιν.

«Είμαστε απολύτως ενθουσιασμένοι. Δεκαέξι χρόνια παλεύουμε για τη δικαιοσύνη της μητέρας μας. Περάσαμε αμέτρητες δυσκολίες, αβεβαιότητα, πίκρα. Όταν η εισαγγελέας πρότεινε τον Ιούλιο να μη γίνει δίκη, είχαμε νιώσει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μας. Όμως μετά από οκτώ εβδομάδες αναμονής, ακούσαμε το νέο που περιμέναμε τόσα χρόνια: ότι αυτός ο άνθρωπος θα λογοδοτήσει επιτέλους στο δικαστήριο για το έγκλημα του», αναφέρει.

Ο ίδιος τονίζει ότι η «μάχη» δεν έχει ολοκληρωθεί: «Δεν έχουμε κερδίσει ακόμη τον πόλεμο, αλλά αυτή είναι μια τεράστια πρώτη νίκη».

Δεν παραλείπει να αναγνωρίσει τη στήριξη του ιδιωτικού ερευνητή Χάρη Βεραμόν και του δικηγόρου Απόστολου Ξυριτάκη, που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια: «Χωρίς τον Χάρη και τον Απόστολο δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εδώ».

Για τον κατηγορούμενο, που συνεχίζει να αρνείται τα πάντα, λέει: «Ελπίζω ότι στο δικαστήριο η στάση του θα αλλάξει. Έχει δώσει τόσες διαφορετικές εκδοχές… Υπάρχει κίνητρο, υπάρχουν αποδείξεις που δείχνουν τι συνέβη. Θέλω να “λυγίσει”. Να μας πει τι έγινε εκείνο το βράδυ και γιατί. Κουβαλάμε αυτό το βάρος 16 χρόνια. Φαντάζομαι πως κι εκείνος ζει με το δικό του σκοτεινό μυστικό».

Δεν κρύβει την πικρία του για την αρχική στάση ορισμένων Αρχών: «Οι αποδείξεις υπήρχαν από την πρώτη στιγμή. Αν υπήρχε ο σεβασμός που άξιζε η μητέρα μας, θα βρισκόμασταν εδώ δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα».

Σχετικά με τη σχέση της μητέρας του με τον κατηγορούμενο, αποκαλύπτει ότι η οικογένεια δεν γνώριζε τίποτα και η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσω του ημερολογίου της Τζιν: «Μια σύντομη γνωριμία που εκείνη έληξε γρήγορα. Δεν της φερόταν καλά. Μετά, άρχισε να εμφανίζεται απρόσκλητος, να ζητά χρήματα, να την παρακολουθεί. Έγινε εμμονικός, ένας πραγματικός ‘στόκερ’. Οι λέξεις της στο ημερολόγιο είναι αυτές που μας οδήγησαν στον δολοφόνο».

Η ανάγνωση του ημερολογίου ήταν δύσκολη: «Αισθανόμασταν ότι παραβιάζουμε τον πιο προσωπικό της χώρο. Αλλά ήταν η ίδια που μας έδειξε τον δρόμο. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τις δικές της λέξεις».

Με τρυφερότητα μιλά για τους λόγους που η μητέρα του επέλεξε την Κρήτη: «Την ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή. Τους ανθρώπους, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τη γλώσσα, το φαγητό. Είχε λίγα, αλλά ήταν ευτυχισμένη. Είχε φτιάξει μια ζωή που αγαπούσε».

Και καταλήγει: «Αν μπορούσα να της μιλήσω θα της έλεγα: “Μην πας έξω εκείνο το βράδυ…” Μας λείπει απίστευτα. Έχασε τόσα από τη ζωή μας. Πάντα θα παλεύω για σένα, μαμά. Δεν τα παράτησα ποτέ. Όσες φορές κι αν μου είπαν να αποχωρήσω, ότι δεν θα μάθω ποτέ τι έγινε… Εγώ θα παλέψω μέχρι το τέλος. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ».