Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις, αποκαλύπτοντας νέα δράση δεύτερης ομάδας που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πρόσωπα με κομβικούς ρόλους στον αγροτικό και συνεταιριστικό χώρο, δικηγόροι και λογιστές, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας ιδιαίτερα προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, το κύκλωμα δρούσε με οργανωμένη δομή και συγκεκριμένους ρόλους, έχοντας αποκομίσει παράνομο όφελος που φτάνει έως και τα 2 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις.

Χθες, σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών, ο φερόμενος αρχηγός, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, καθώς και μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ενώ χειροπέδες πέρασαν και σε αγρότες και δικηγόρους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Επίσης, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο.

Τα νήματα φέρεται να κινούσε γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και μία δικηγόρος Ηρακλείου αλλά και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.