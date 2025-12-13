Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο Τέξας, όταν ένας 15χρονος σε κατάσταση αμόκ δολοφόνησε τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια μιας συνομήλικής του, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Η 39χρονη μητέρα της ανήλικης, Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, εντοπίστηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμα όπου διέμενε, στην Οντέσα του Τέξας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, η 13χρονη κόρη και ο 9χρονος γιος της.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έπειτα από κλήσεις για πυροβολισμούς στην περιοχή. Ο ανήλικος δράστης διέφυγε τρέχοντας, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Texas teen, 15, kills ex-girlfriend’s mom, siblings in ‘cowardly act of violence’: police https://t.co/QqYd0pIDvy pic.twitter.com/i8TU6rJJs7 — New York Post (@nypost) December 12, 2025

Όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος είχε ερωτική σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, επίσης 15 ετών, και φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο της. Τελικά, όμως, άλλαξε πορεία, κατευθύνθηκε στο σπίτι της οικογένειας και εκεί προχώρησε στην τριπλή δολοφονία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση της κοπέλας να τερματίσει τη σχέση τους.

Η ίδια η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο αν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή που σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση.

🚨BREAKING NEWS



In Odessa, Texas, a 15-year-old boy has been arrested and charged with capital murder after allegedly killing three members of his former girlfriend’s family on Tuesday evening.



According to the Odessa Police Department, the shootings took place inside an… pic.twitter.com/ommG2adgDE — ⚡Publicly Buzzed⚡ (@PubliclyBuzzed) December 11, 2025

Ο πατέρας των τριών παιδιών, ο οποίος είχε χωρίσει με την Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, δηλώνει συγκλονισμένος από τα γεγονότα και, σε ανάρτησή του, σημειώνει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».

Σε βάρος του 15χρονου έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για πολλαπλή ανθρωποκτονία και παραμένει υπό κράτηση. Στην πολιτεία του Τέξας προβλέπεται η θανατική ποινή, ωστόσο δεν εφαρμόζεται ποτέ σε περιπτώσεις ανήλικων καταδικασμένων για ανθρωποκτονία.

Σε κοντινή απόσταση από το διαμέρισμα εντοπίστηκε ένα πιστόλι, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το άτομο που είχε προχωρήσει στην αγορά του όπλου.