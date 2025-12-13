Από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου κορυφώνονται οι πληρωμές για συντάξεις, επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων, με προπληρωμές και αυξήσεις λόγω εορτών.

ΔΥΠΑ: Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα ανέργων

Η αρχή γίνεται την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, οπότε η ΔΥΠΑ καταβάλλει νωρίτερα το Δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών.

Συγκεκριμένα πιστώνονται:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και το αντίστοιχο δώρο.

Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ΚΠΑ2.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα φέτος

Ακολουθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, οι οποίες καταβάλλονται νωρίτερα και ενισχυμένες κατά 2,4%, βάσει του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής.

Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πληρώνονται:

οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387),

οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ,

οι αγρότες του ΟΓΑ,

οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Καταβάλλονται οι συντάξεις:

των μισθωτών του ΙΚΑ,

των ναυτικών του ΝΑΤ,

των δημοσίων υπαλλήλων,

καθώς και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Προπληρωμή πριν τις γιορτές

Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, ο ΟΠΕΚΑ έχει πλέον τη δυνατότητα να καταβάλλει τα επιδόματα νωρίτερα σε περιόδους μεγάλων εορτών.

Έτσι, οι πληρωμές μεταφέρονται για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα αυτή καταβάλλονται:

η 6η δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα στέγασης,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

καθώς και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά βοηθήματα.

Συνολικά τον Δεκέμβριο πληρώνονται:

498.799 δικαιούχοι Α21,

178.272 δικαιούχοι επιδόματος στέγασης,

159.660 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,

198.990 αναπηρικά επιδόματα,

529 στεγαστική συνδρομή,

5.124 επίδομα ομογενών,

12.768 ανασφάλιστοι υπερήλικες,

22.260 επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων,

9.245 επίδομα γέννησης,

26 επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

2.101 πρόγραμμα προσωπικού βοηθού,

13.187 επίδομα αλληλεγγύης ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.

Υπενθυμίζεται ότι επιδόματα όπως το Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Γέννησης καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Δώρο Χριστουγέννων για εργαζόμενους

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με τη δυνατότητα προγενέστερης πληρωμής.

Αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μηνιαίους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος, και μετά την τελευταία αύξηση διαμορφώνεται στα 540 ευρώ.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα, με δυνατότητα καταγγελίας στο 1555 ή στην Επιθεώρηση Εργασίας.