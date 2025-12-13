Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, στήνοντας εκατοντάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση τονίζει πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της χώρας και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αποτελούν κεντρική προτεραιότητα.

«Έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο», δήλωσε στο MEGA o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα του διαλόγου, κάλεσε τους αγρότες. Ανοίγει δρόμο για να υπάρχει συντεταγμένος διάλογος μέσα στα στενά δημοσιονομικά του κράτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά για να βρεθούν λύσεις πρέπει να υπάρχει οργανωμένη και συντεταγμένη συζήτηση».

«Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν αυτή την ανησυχία γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, δικαιολογημένη, ότι λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης η Ευρώπη δεν θα μας επέτρεπε να γίνουν πληρωμές».

Για τα νέα τιμολόγια ρεύματος

Το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος έρχεται την 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και τις οικίες, με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

«Θα σου δίνουν τη δυνατότητα με μήνυμα την προηγούμενη ημέρα να δεις εάν μπορείς να κάνεις χρήση του πολύ φθηνού κόστους που υπάρχει για την ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει την ικανότητα στους καταναλωτές να έχουν τη μεγάλη τους κατανάλωση τις μεσημεριανές ώρες αξιοποιώντας το φτηνό τιμολόγιο», εξήγησε ο υπουργός.