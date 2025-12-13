Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με μεταμεσονύκτιο τηλεγράφημα του πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο ανέφερε επίσης ότι στο πλήρωμα περιλαμβάνονταν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές.

«Ένα τάνκερ που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ αναχαιτίστηκε στον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που επικαλείται αξιωματούχο της νότιας επαρχίας Ορμοζγκάν. Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Πριν από δύο ημέρες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα μεγάλο τάνκερ στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις.