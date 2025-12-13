Ένας νεκρός και ζημιές σε υποδομές προκλήθηκαν από επιδρομή drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι υπήρξαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».
Saratov
Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για πιθανή επίθεση drones στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού Βόλγα.
An attack on the Saratov oil refinery is currently underway. Preliminary reports indicate the facility was struck, with fires and possible explosions ongoing at the site. The extent of the damage and the impact on infrastructure are still being assessed.