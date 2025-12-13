Ένας νεκρός και ζημιές σε υποδομές προκλήθηκαν από επιδρομή drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι υπήρξαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για πιθανή επίθεση drones στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού Βόλγα.