Μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα επιχείρηση σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Κίνα με προορισμό το Ιράν, κατασχέτοντας στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.

Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, που αναφέρει ότι ακολούθως επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.