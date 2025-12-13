Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «ξεκινήσουν» επιθέσεις κατά των ναρκωτικών σε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το πότε και πού θα ξεκινήσει η κλιμάκωση της στρατιωτικής του εκστρατείας, ή αν οι χώρες μπορούν ακόμη να κάνουν κάτι για να αποτρέψουν την απειλούμενη δράση.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 96% των ναρκωτικών που έρχονται με θαλάσσιο δρόμο, και τώρα ξεκινάμε με τις χερσαίες επιχειρήσεις, και με χερσαία είναι πολύ πιο εύκολο, και αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες δεσμεύεται να επεκτείνει την προσπάθεια, η οποία ακολουθεί τις επιθέσεις του Πενταγώνου σε σκάφη που φέρεται να εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Νότιας Αμερικής.

Παρά το γεγονός ότι η στάση του Τραμπ έχει κυρίως εκληφθεί ως προσπάθεια πίεσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο ίδιος την Παρασκευή υπογράμμισε ότι οι χερσαίοι στόχοι μπορεί να επηρεάσουν και άλλες χώρες πέρα από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε ακόμη αν η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο κατάσχεσης επιπλέον πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας, ωστόσο απάντησε ότι «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο» να δώσει τέτοιες λεπτομέρειες.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

«Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι στη Βενεζουέλα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όσοι φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας είναι στόχοι».

Ο Τραμπ αιτιολόγησε εν μέρει τις ενέργειες, παρομοιάζοντας την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε στους δημοσιογράφους ότι αν οι θάνατοι από υπερβολική δόση μετρούνταν όπως οι απώλειες σε μάχη, θα ήταν «σαν ένας πόλεμος χωρίς προηγούμενο».

Η επίθεση σε χερσαίους στόχους θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση, και ο Μαδούρο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δήλωσε ότι, αν η χώρα του δεχθεί ξένη επίθεση, η εργατική τάξη θα πρέπει να προχωρήσει σε «γενική εξεγερτική απεργία» και να επιδιώξει «μια ακόμη πιο ριζοσπαστική επανάσταση».