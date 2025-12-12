Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ξανά χθες Πέμπτη κατά τις δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσουν σύντομα «επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας», με σκοπό να μπλοκάρουν τα φορτία ναρκωτικών πριν φτάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά της Βενεζουέλας «αφορά πολλά πράγματα», ενώ οι ΗΠΑ στοχεύουν σε φερόμενα ναρκοπλοία στην Καραϊβική και την Τετάρτη κατάσχεσαν «ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας ανοιχτά των ακτών της χώρας».

«Λοιπόν, αφορά πολλά πράγματα, αλλά ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι έχουν επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους να εισέλθουν στη χώρα μας από τις φυλακές τους, από συμμορίες, από εμπόρους ναρκωτικών και από ψυχιατρικά ιδρύματα, πιθανότατα σε αναλογία περισσότερη από οποιονδήποτε άλλον», είπε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης. «Μας έχουν φερθεί άσχημα, και φαντάζομαι τώρα δεν τους φερόμαστε και τόσο καλά».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε νωρίτερα ότι «το δεξαμενόπλοιο θα κατευθυνθεί σε αμερικανικό λιμάνι, όπου οι αμερικανικές αρχές σκοπεύουν να πάρουν την κατοχή του φορτίου πετρελαίου».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν εδώ και μήνες την πίεση κατά της Βενεζουέλας, αναπτύσσοντας «χιλιάδες στρατιώτες και μια ομάδα αεροπλανοφόρων στην Καραϊβική», πραγματοποιώντας επιθέσεις σε ύποπτα ναρκοπλοία και εκτοξεύοντας επανειλημμένα απειλές κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Μέχρι σήμερα, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει 87 ανθρώπους σε επιθέσεις που κατέστρεψαν 23 «υποτιθέμενα ναρκοπλοία», ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί αρκετές φορές ότι σύντομα θα μπορούσε να υπάρξει δράση και στη στεριά.