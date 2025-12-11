Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων, στο οποίο ο αμερικανικός στρατός φαίνεται να καταλαμβάνει ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στη Βενεζουέλα.

Στο υλικό, στρατιωτικά ελικόπτερα φαίνονται να πλησιάζουν το πλοίο και στρατιώτες να επιβιβάζονται σε αυτό. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών, Μαρκ Κάνσιαν, μιλώντας στο BBC, εξήγησε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις «σπάνια» καταλήγουν σε βία. Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, που ανάρτησε το βίντεο, το δεξαμενόπλοιο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστήριξε ότι η «πολιτική επιθετικότητας» κατά της χώρας αποτελεί μέρος ενός «σκόπιμου σχεδίου για τη λεηλασία των ενεργειακών της πόρων».

«Δεν είναι η μετανάστευση. Δεν είναι η διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι η δημοκρατία. Δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντοτε αφορούσε τους φυσικούς μας πόρους, το πετρέλαιο μας, την ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε η ανακοίνωση.