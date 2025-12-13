Νέα δεδομένα ήρθαν στη δημοσιότητα γύρω από τη δολοφονία στη Ρόδο, με θύμα τον Γιώργο Καρυώτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι αποκαλύψεις της εκπομπής Φως στο Τούνελ σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την ομολογία του προφυλακισμένου γιου του θύματος, που κατηγορείται ως συνεργός, προκάλεσαν νέα δεδομένα στην υπόθεση. Η σύντροφος του συγκατηγορούμενου, που επικοινωνούσε μαζί του από τις φυλακές, επανέρχεται και θέτει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών.

Η εκπομπή παρουσίασε την πρώτη της δήλωση το βράδυ της Παρασκευής:

«Διάβασα στη Ροδιακή ότι ο Νίκος είπε πως το έκανε μόνος. Εκείνος όμως μου τα είπε όλα, πριν δέκα λεπτά, από το καρτοτηλέφωνο. Μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν το έκανε. Στο δικαστήριο θα αναιρέσει τα πάντα και θα μιλήσει και για το δέλεαρ των χρημάτων που του έταξαν. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα», ανέφερε.

Σχετικά με τις φήμες περί ηχογράφησης των συνομιλιών τους μέσα στις φυλακές, ήταν κατηγορηματική:

«Δεν έχω ούτε κασετόφωνο, ούτε έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο αστυνομικός στα κρατητήρια της Ρόδου ξέρει πολύ καλά τι συνέβη. Έβλεπε τα πάντα και οι κάμερες κατέγραφαν. Θα ελέγξουν το υλικό και θα φανεί ότι δεν πήγα την πρώτη μέρα που τον έφεραν στη Ρόδο από τις φυλακές και με άφησαν να μπω, γιατί είμαι εξουσιοδοτημένη από τον ίδιο. Έχω την ταυτότητά του, την κάρτα του, για να του πάω μια σύνταξη που παίρνει. Του είπα κιόλας ότι μπήκε και το δώρο του, συνολικά 600 ευρώ λόγω Χριστουγέννων. Μαζί με τον αστυνομικό μετρήσαμε τα χρήματα, 50–50. Όλα τα έλεγχαν και όλα τα πρόσεχαν».

Και κατέληξε:

«Ο Νίκος γνωρίζει τι ειπώθηκε στον αέρα και θέλει να κάνει μηνύσεις. Τα έχασε με το ότι πάνε να με μπλέξουν. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να καταθέσω στις Αρχές. Είμαι διατεθειμένη να πω στον Εισαγγελέα ακριβώς ό,τι λέω και σε εσάς».