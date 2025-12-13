Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Προβλέπεται προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα περισσότερα καταστήματα θα υποδέχονται το κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κεντρικά εμπορικά σημεία θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και διαμορφώνεται ως εξής: