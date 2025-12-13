Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου.
Προβλέπεται προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.
Τα περισσότερα καταστήματα θα υποδέχονται το κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κεντρικά εμπορικά σημεία θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.
Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας
Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και διαμορφώνεται ως εξής:
- Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.