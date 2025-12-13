Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (13/12).
Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να προέρχονται από την ήττα στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague ενώ οι «κιτρινόμαυροι» από τη νίκη επί της Λέβιτσε στο Basketball Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:00 Action 24 Αιγάλεω – Καλαμάτα Greek Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νόριτς – Σαουθάμπτον EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κρεμονέζε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Άρης Stoiximan Greek Basketball League
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Greek Basketball League
16:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Γουότφορντ EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Έλτσε La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Προμηθέας Stoiximan Greek Basketball League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Φούλαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Οσασούνα La Liga
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Κολωνία Bundesliga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Greek Basketball League
21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άιζεναχ – Γκέπινγκεν DAIKIN Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βενέτσια Lega Basket Serie A
21:30 Novasports 4HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Εσπανιόλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φόλκερκ – Χαρτς Scottish Premiership
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες Liga Portugal