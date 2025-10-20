Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα προκλητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του τουρνουά επαγγελματικής πυγμαχίας LLN Boxing Night στη Λέουβεν του Βελγίου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στη Σερβία.

Στον αγώνα της κατηγορίας των -67 κιλών βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Σέρβος Τζόρτζε Στόικοβιτς και ο Βέλγος αθλητής αλβανικής καταγωγής Μέριτον Καρατζά. Όπως μετέδωσαν σερβικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του 4ου γύρου ο Καρατζά δάγκωσε τον αντίπαλό του στον δεξί ώμο, με αποτέλεσμα ο Στόικοβιτς να μην μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα λόγω έντονου πόνου.

Παρά τη σαφή παραβίαση των κανόνων, ο διαιτητής Μισέλ Μαξιούτα δεν τιμώρησε τον Καρατζά για αντιαθλητική συμπεριφορά αντιθέτως, σταμάτησε τον αγώνα και τον ανακήρυξε νικητή με τεχνικό νοκ άουτ. Η απόφασή του αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Σερβική Ομοσπονδία Επαγγελματικής Πυγμαχίας, η οποία γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει επίσημη ένσταση στη βελγική πλευρά.

Skandal na profi reviji u Belgiji!!!Nas Djordje Stojkovic iz Nisa boksovao je sinoc na promociji 12 Rounds Promotion-a… Posted by Serbian Professional Boxing Federation on Sunday, October 19, 2025

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία δηλώνει ότι θα αιτηθεί την εξέταση του βίντεο και την ακύρωση της απόφασης, επισημαίνοντας ότι ο Σέρβος πυγμάχος είχε το πάνω χέρι μέχρι τη διακοπή. «Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και ο Τζόρτζε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδεύοντας προς μία ακόμη νίκη σε διεθνές τουρνουά», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σερβικά μέσα χαρακτήρισαν την εξέλιξη «ντροπή για την ευρωπαϊκή πυγμαχία», κάνοντας λόγο για σκάνδαλο και μεροληψία υπέρ του Βέλγου αθλητή. Το σχετικό βίντεο έχει ήδη διαδοθεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης σε φιλάθλους και παράγοντες του χώρου.