Συνελήφθη 40χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά του 40χρονου σε βάρος μιας 34χρονης, καθώς στο σπίτι του όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία πιστόλια, δύο περίστροφα, κυνηγετικό όπλο, αεροβόλο όπλο, 12 γεμιστήρες, 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.