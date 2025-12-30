Οι τοπικές βροχές, οι καταιγίδες στα δυτικά, νότια και ανατολικά, η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 30/12.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της δυτικής χώρας, με έμφαση σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, με στροφή των ανέμων σε βόρειους τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.