Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν σήμερα την εκτέλεση ενός άνδρα για «τρομοκρατία», παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπενθύμιζαν ότι ο άνδρας είχε καταδικαστεί για παραβάσεις που είχαν διαπραχθεί όταν ήταν ανήλικος.

Από τις αρχές του 2025, η Σαουδική Αραβία έχει εκτελέσει 300 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις. Το 2024, το βασίλειο είχε κάνει 338 εκτελέσεις, ένα ρεκόρ που ενδέχεται να το υπερβεί φέτος.

«Η θανατική ποινή εκτελέστηκε σε βάρος του Αμπντουλάχ αλ Ντεραζί, ενός υπηκόου Σαουδικής Αραβίας, στην ανατολική επαρχία», μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

O Ντεραζί είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία μαζί με άλλους 8 ανθρώπους, για τη συμμετοχή τους σε σπάνιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το 2011, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία.

«Η οικογένειά του έμαθε τα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν τον αποχαιρέτισε και δεν έλαβε καμία επίσημη ενημέρωση από τις αρχές», δήλωσε η Ντουάα Νταϊνί, ερευνήτρια για την Ευρω-Σαουδαραβική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ESOHR), με έδρα το Βερολίνο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας επικύρωσε μυστικά τις θανατικές ποινές σε βάρος δύο νέων που ήταν ανήλικοι την εποχή των γεγονότων για τα οποία κατηγορούνται, χωρίς να ενημερωθούν οι οικογένειές τους ή οι δικηγόροι τους», είχε αναφέρει η Αμνηστία το 2023 σχετικά με τον Ντεραζί και τον Τζαλάλ αλ Λαμπάντ, που εκτελέστηκε τον Αύγουστο για παρόμοιες κατηγορίες.

Η Σαουδική Αραβία έχει προχωρήσει σε 300 εκτελέσεις από τις αρχές του έτους, μεταξύ αυτών 33 για τρομοκρατία και 202 για υποθέσεις που συνδέονται με ναρκωτικά.