Συνελήφθησαν, το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Γαλατσίου, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου αναφορικά για σπίτι όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο συγκεκριμένο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: