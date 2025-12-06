Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε εύκολη νίκη με 3-0 επί της Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League και είναι πλέον στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε από την Άστον Βίλα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο στην κορυφή και δεν την άφησε να πάει χαμένη, καθώς έβαλε βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 2-0.

Η Σίτι πήρε το προβάδισμα στο 31′ με δυνατό σουτ του Ρούμπεν Ντίας εκτός περιοχής και στο 35′ ήρθε και το 2-0 από την κεφαλιά του Γκβάρντιολ, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο β’ μέρος αλλά έχασαν όσες ευκαιρίες δημιούργησαν.

Η ομάδα του Μάντσεστερ, από την άλλη πλευρά, σκόραρε και στο 65′ με κεφαλιά του Φόντεν μετά την εξαιρετική σέντρα του Τσερκί, με το 3-0 να παραμένει μέχρι και το τέλος και τη Σάντερλαντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Ο’ Νάιεν.