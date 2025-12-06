Με γκολ του Μπουεντία στο 95′ η Άστον Βίλα νίκησε με 2-1 την πρωτοπόρο Άρσεναλ -για τη 15η αγωνιστική της Premier League– και πλησίασε στο -3, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έχει την ευκαιρία να πάει στο -2.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι, οι «κανονιέρηδες» ήθελαν οπωσδήποτε να επιστρέψουν στις νίκες για να μη μειωθεί κι άλλο η διαφορά από τις ομάδες που τους καταδιώκουν, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι.

Το παιχνίδι στο «Βίλα Παρκ» είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ, το οποίο τελικά πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 36ο λεπτό με τον Κας, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος στο πίσω δοκάρι, μετά τη σέντρα του Τόρες.

Η Άστον Βίλα πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 1-0 και οι Λονδρέζοι απάντησαν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 52′, όταν ο Σάκα έκανε το γύρισμα για τον Τροσάρ που έγραψε το 1-1.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, το παιχνίδι όμως παρέμενε στο 1-1 και όλα έδειχναν πως αυτό θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, μέχρι που ήρθε το 95ο λεπτό: Φάση διαρκείας στην περιοχή του Ράγια, η μπάλα πήγε στον Μπουεντία και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Έτσι, η Άρσεναλ έμεινε στους 33 βαθμούς, η Άστον Βίλα ανέβηκε στους 30 και η Μάντσεστερ Σίτι είναι στους 28 και υποδέχεται τη Σάντερλαντ έχοντας την ευκαιρία να πλησιάσει στο -2.