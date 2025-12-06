Μία μέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στη στήριξη του κόσμου και έριξε και το καρφί του για τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για κρατική υποστήριξη.

Οι «πράσινοι» μετρούσαν τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague αλλά ηττήθηκαν από τους Ισπανούς και έπεσαν από την 1η θέση, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να «χτυπάει» μία μέρα μετά μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, σε story που ανέβασε στο Instagram, ο Γιαννακόπουλος έγραψε τα εξής: «Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.

Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τoυς βρίζει. Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…».