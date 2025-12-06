Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού και στη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε σε αυτόν, λέγοντας πως είναι χαρούμενος και αφοσιωμένος στην ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν τη νίκη επί των Κρητικών για να παραμείνουν στην 1η θέση της βαθμολογίας και τα κατάφεραν, με τον Μαροκινό φορ να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το ένα εκ των οποίων, μάλιστα, με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.

Ο Ελ Κααμπί, όπως και οι συμπαίκτες του, αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Καραϊσκάκη, με τον Μεντιλίμπαρ να μένει ικανοποιημένος τόσο από όσα έκανε ο Μαροκινός φορ όσο και από την ομάδα του συνολικά.

«Κυρίως στο πρώτο μέρος δεν ήταν μόνο οι πολλές ευκαιρίες, αλλά και το ότι δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει στο δικό μας μισό. Δεν είναι μόνο να βάζεις γκολ, είναι όλοι εκείνοι που βοηθάνε την ομάδα για να μην κινδυνεύει», είπε αρχικά στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη λήξη, ο Ισπανός προπονητής και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Ελ Κααμπί και για το γεγονός ότι θα απουσιάσει τον Ιανουάριο λόγω του Κόπα Άφρικα.

«Είναι χαρούμενος εδώ. Είναι αφοσιωμένος, είναι ένας παίκτης που βάζει τόσα πολλά γκολ, θέλει να διακρίνεται και να παίρνει τίτλους. Θέλει να βοηθάει την ομάδα και σκέφτεται ομαδικά», ήταν τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού.