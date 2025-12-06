Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει ακόμη δύο γκολ και τον Στρεφέτσα να βάζει το πρώτο του, ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ και είναι πρωταθλητής χειμώνα, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στο παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League.

Το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» δεν ήταν μόνο η νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου, αλλά και το να κουραστούν όσο το δυνατόν λιγότερο, με δεδομένο ότι ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο, ψάχνοντας το γκολ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μεγάλη ευκαιρία στο 13′ με τον Ταρέμι, μετά τη συνεργασία του με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Κρίζμανιτς πρόλαβε να διώξει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, για να ακολουθήσει στο 15′ η κεφαλιά του Μπιανκόν που απέκρουσε ο Λίλο. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε σωστά και στο πλασέ του Μάρτινς στο 19′, με το παιχνίδι να είναι… μονότερμα.

Οι Πειραιώτες ήταν συνεχώς στην επίθεση, πίεζαν τους Κρητικούς και τελικά το γκολ ήρθε στο 33′ και ήταν και εντυπωσιακό: Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα ο Ελ Κααμπί με ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Και επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος δεν ήταν απλά η νίκη αλλά και η συντήρηση δυνάμεων, οι πρωταθλητές συνέχισαν με στόχο να πετύχουν δεύτερο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και το πέτυχαν.

Στο 40′ ο Ροντινέι βρήκε τον Ελ Κααμπί και αυτός με κεφαλιά έγραψε το 2-0 πετυχαίνοντας το 15ο γκολ στη φετινή σεζόν, στην οποία είναι και πάλι μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο Χρήστος Κόντης έκανε δύο αλλαγές με την έναρξη του β’ μέρους θέλοντας να βελτιώσει την εικόνα του ΟΦΗ, ο οποίος είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 61′ με τον Θεοδοσουλάκη που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη. Και αφού δεν έγινε το 2-1, έγινε αμέσως μετά, στο 63′, το 3-0 με το πρώτο γκολ του Στρεφέτσα μετά το μεγάλο λάθος του Λίλο.

Από εκεί και πέρα, όπως ήταν λογικό, ο Ολυμπιακός έριξε τον ρυθμό του, αν και θα μπορούσε να πετύχει και 4ο γκολ, στο 81′, με τον Γιαζίτσι αλλά ο Λίλο βρήκε τη μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (67′ Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Έσε (74′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Μάρτινς (67′ Γιαζίτσι), Ταρέμι (74′ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67′ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λιούις (85′ Καινουργιάκης), Καραχάλιος (76′ Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (46′ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης (71′ Ράκονιατς), Νους (46′ Σενγκέλια), Φούντας.