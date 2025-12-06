Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού όχι μόνο για τα γκολ που έβαλε στη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ αλλά και για αυτά που… δέχθηκε από τα παιδιά του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Μαροκινός φορ είναι σε τρομερή κατάσταση και φέτος καθώς με τα δύο γκολ που πέτυχε στη νίκη επί των Κρητικών, με το πρώτο μάλιστα να είναι με ανάποδο ψαλίδι, έφτασε ήδη τα 15 από την αρχή της σεζόν.

Λογικό ήταν, επομένως, να αποθεωθεί από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι τον χειροκρότησαν και μετά το τέλος του αγώνα, όταν και αποφάσισε να γίνει… τερματοφύλακας.

Ο Ελ Κααμπί έκατσε κάτω από τα δοκάρια για να παίξει με τα παιδιά του και όσοι ήταν στις εξέδρες… πανηγύρισαν στα γκολ που δέχθηκε, με τον Μαροκινό να τους χειροκροτεί.