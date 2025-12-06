Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (7/12) την ΑΕΛ εκτός έδρας για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Τιν Γεντβάι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ήττα από την ΑΕΚ, στη Λεωφόρο, την περασμένη εβδομάδα.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για να παραμείνουν κοντά στην 4η θέση και ο Κροάτης αμυντικός έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV για το παιχνίδι στη Λάρισα και αναφέρθηκε και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γεντβάι…

Από παιχνίδι Κυπέλλου, σε ματς πρωταθλήματος. Σίγουρα θέλετε να επανέλθετε στις νίκες απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους δικούς της στόχους και παραδοσιακά – αν και προσωπικά δεν έχεις εμπειρία- έχει μια πολύ δυνατή έδρα. Τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι;

«Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσαμε στο Κύπελλο λίγες ημέρες πριν για να επιστρέψουμε στο νικηφόρο δρόμο, να πάμε με καλό συναίσθημα στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Ξέρουμε τι να περιμένουμε στον επερχόμενο αγώνα, ξέρουμε πως δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε πράγματα να συμβαίνει όπως στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος. Θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό και να πάμε για τους τρεις βαθμούς».

Παρόλο που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ δεν καταφέρατε να πιάσετε την απόδοση του προηγούμενου διαστήματος στο οποίο είχατε σερί νικών, μπορέσατε και ισοφαρίσατε το παιχνίδι και ηττηθήκατε στο τέλος. Θεωρείς πως ο τρόπος που συνέβη αυτό θα σας επηρεάσει ψυχολογικά ή είναι κάτι που το έχετε αφήσει πίσω σας;

«Όχι, όπως είπα ξέρουμε τι κάναμε, τα λάθη που κάναμε. Μιλήσαμε γι’ αυτό, το αναλύσαμε το διορθώσαμε και δεν χρειάζεται να ζούμε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε παρόντες, να πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Το επόμενο ματς ήταν σε δύο ημέρες, οπότε δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε πολύ τι έγινε πριν. Σίγουρα είναι καλό για εμάς μπορώ να πω, που είδαμε πως σε κάθε πτυχή του αγώνα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να εστιάσουμε πραγματικά. Στο τέλος, χάσαμε το παιχνίδι, δεν το κέρδισαν κατά τη γνώμη μου, γιατί τους κάναμε «δώρα» και είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε».

Συγκριτικά με τους προηγούμενους προπονητές ο Ράφα Μπενίτεθ σου δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στα τελευταία παιχνίδια. Για έναν ποδοσφαιριστή που το προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζε τόσο πολύ και του έλειπε ο ρυθμός, πόσο σημαντικό είναι αυτό;

«Φυσικά είναι ωραίο να αγωνίζεσαι. Ήταν κάτι στο οποίο δεν ήμουν συνηθισμένος, ειδικά από τότε που είμαι εδώ. Αλλά τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό; Τώρα παίζω ας πούμε κάθε επτά ημέρες, είναι ωραίο να επιστρέφω κατά κάποιο τρόπο σε καλή φόρμα, γιατί χωρίς αγώνες δεν μπορείς να έχεις καλή φόρμα. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις τον εαυτό σου στο καλύτερο επίπεδο, ειδικά όταν δεν έχουμε χρόνο να προπονούμαστε ή κάτι τέτοιο, με παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες. Αυτή τη στιγμή όλα είναι καλά και εύχομαι να παραμείνουν έτσι».