O Κυριάκος Μητσιοτάκης, έκανε μία ανάρτησή με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για το 2025.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε στο Instagram αλλά και στο Tik Tok, τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τη χρονιά που «εκπνέει».

«Από χθες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», αναφέρει ο πρωθυπουργός πριν παρουσιάσει το «Ελλάδα 2025 Wrapped», το έτος σε έργα και αποφάσεις.

Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.

Δηλώνει επίσης ότι για πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις «40 χρόνια μετά».

Μέσα στα έργα είναι οι μειώσεις φόρων, η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου, 4 μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αλλά και οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.