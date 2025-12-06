Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε το Σάββατο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι συμφώνησε με τα επόμενα βήματα, και με τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε αρκετά γρήγορα βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία, τονίζει, είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά με την αμερικανική πλευρά στο μέλλον για να φέρει πραγματικά ειρήνη. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».