Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο, στο οποίο περιγράφει τις δύσκολες τρεις εβδομάδες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού, μετά την καταδίκη του.

Στο βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», ο Σαρκοζί περιγράφει την ατμόσφαιρα της φυλακής: «Με εντυπωσίασε η απουσία οποιουδήποτε χρώματος. Το γκρι κυριαρχούσε παντού, καταβρόχθιζε τα πάντα, κάλυπτε κάθε επιφάνεια», αναφέρει.

Η καθημερινότητά του στη φυλακή Santé στο Παρίσι περιλάμβανε προσευχή κατά την πρώτη μέρα: «Γονάτισα και προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό αυτής της αδικίας», γράφει, προσθέτοντας λεπτομέρειες για τις συνομιλίες του με τον ιερέα της φυλακής την Κυριακή. Ο πρώην πρόεδρος, που στη φυλακή είχε τον αριθμό 320535, αναφέρεται επίσης στη διατροφή του, η οποία περιλάμβανε γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά.

Σε συνέντευξή του στην Le Figaro, ο Σαρκοζί αποκάλυψε τη διαδικασία συγγραφής: «Έγραφα κάθε μέρα με ένα στυλό σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ. Έδινα τις σελίδες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι τις παρέδιδαν στη γραμματέα μου για να τις δακτυλογραφήσει. Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και το τελείωσα μετά την αποφυλάκισή μου».

Ο πρώην πρόεδρος εξηγεί ότι βασικός στόχος ήταν να απαντήσει στο ερώτημα: «Μα πώς έφτασα εδώ;» και να αναλογιστεί την «παράξενη ζωή» που τον οδήγησε σε ακραίες καταστάσεις.

Το βιβλίο περιλαμβάνει και πολιτικές αναφορές, με επιθέσεις σε πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο νυν πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο ο Σαρκοζί κατηγορεί ότι «έστρεψε το βλέμμα του» μπροστά στην καταδίκη του προκατόχου του.

Η καταδίκη ήρθε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο 70χρονος πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος σε πρώτο βαθμό για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς της Λιβύης. Του επιβλήθηκαν πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Ο Σαρκοζί παρέμεινε στη φυλακή περίπου τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς όρους. Έχει ασκήσει έφεση και η δίκη στο Εφετείο του Παρισιού έχει οριστεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.