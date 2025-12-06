Επεισόδια σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Εμμανούήλ Μπενάκη και Πανεπιστημίου στην πορεία που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου. Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Συγκεκριμένα την ώρα που η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στη συμβολή των οδών Εμμανούήλ Μπενάκη και Πανεπιστημίου, μέρος αυτής προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια ρίχνοντας βόμβες μολότοφ με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχει προβεί σε έξι συλλήψεις.

