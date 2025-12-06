Η Κηφισιά προηγήθηκε με αυτογκόλ του Κάργα, ο Βόλος ισοφάρισε με τον Χάμουλιτς και τελικά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έληξε ισόπαλο 1-1.

Από τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες έδωσαν γρήγορα ρυθμό στο παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 8′ με το σουτ του Χάμουλιτς που μπλόκαρε ο Ραμίρεζ με διπλή προσπάθεια. Αμέσως μετά, στο 9′, οι φιλοξενούμενοι έγιναν επικίνδυνοι με το σουτ του Τεττέη αλλά ο Σιαμπάνης κατάφερε, έστω δύσκολα, να αποκρούσει και αντέδρασε σωστά και στο 11′, στο πλασέ του Πόμπο μετά το γύρισμα του Τεττέη.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν η αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αλλά δεν ήταν εύστοχος καθώς στο 19′ δεν βρήκε στόχο με δυνατό σουτ ενώ στο 30′ βγήκε τετ α τετ και έχασε την ευκαιρία… Όπως και να έχει, η Κηφισιά το έψαχνε περισσότερο το γκολ και το βρήκε τελικά στο 36′, χάρη και στη… βοήθεια του αντιπάλου.

Στο διαγώνιο σουτ του Σιμόν η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 0-1 με αυτογκόλ, η απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει. Στο 40′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Ούγκο Σόουζα στον Λάμπρου και ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν εμφανώς καλύτεροι, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων όμως ήταν εξαιρετικός. Ο Σιαμπάνης αντέδρασε σωστά όσες φορές χρειάστηκε και δεν ήταν και λίγες, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στον Βόλο, ο οποίος δεν έπεισε με την απόδοσή του ότι θα μπορούσε να πάρει τη νίκη.

Αντιθέτως, η Κηφισιά θα μπορούσε να πάρει τους τρεις βαθμούς, ο Σιαμπάνης όμως απέκρουσε το σουτ του Πόμπο στο 68′, απέκρουσε και το βολέ του Πόκορνι αμέσως μετά, είπε «όχι» στον Αντόνισε που έκανε πολύ ωραίο πλασέ στο 70′ και τον νίκησε και στο τετ α τετ του 86ου λεπτού, κρατώντας το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα (90′ Ασεχνούν), Λάμπρου, Τζόκα (90′ Μπουζούκης), Πίντσι (54′ Χουάνπι), Χάμουλιτς (73′ Μακνί).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα Ούγκο, Πόκορνι, Λαρουσί, Εμπό, Ρούμπεν Πέρεθ (55′ Αμανί), Πόμπο (93′ Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90′ Σόουζα Ζ.).