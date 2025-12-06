Πολύνεκρη τραγωδία έλαβε χώρα σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, μετά τη βύθιση φουσκωτής λέμβου, στην οποία επέβαιναν 20 μετανάστες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγικός απολογισμός είναι 18 νεκροί, καθώς μόλις δύο από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να σωθούν.

Ο Δήμαρχος, Μανώλης Φραγκούλης από το αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, φανερά συγκλονισμένος, περιέγραψε στο creta24 τις εικόνες που αντίκρισαν τα πληρώματα διάσωσης, κάνοντας λόγο για μια «πολύ δύσκολη και θλιβερή βραδιά», καθώς η σορός 18 νέων ανθρώπων μεταφέρθηκε στη στεριά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Δημάρχου, το θέαμα που αντιμετώπισαν οι λιμενικοί περίπου 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας ήταν εφιαλτικό. Η λέμβος δεν είχε απλώς ακυβερνησία· ήταν μισοβουλιαγμένη, με το ένα της αεροθάλαμο σκισμένο και ξεφούσκωτο.

Οι 18 νεκροί βρέθηκαν κυριολεκτικά μέσα στο νερό που είχε κατακλύσει το σκάφος, «πεθαμένοι, ημίγυμνοι και παγωμένοι», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, γεγονός που μαρτυρά ότι παρέμεναν αβοήθητοι σε αυτή την κατάσταση για ώρες.

Όσον αφορά τους δύο άνδρες που διασώθηκαν, εντοπίστηκαν σκαρφαλωμένοι στην πλώρη της βάρκας – το μοναδικό σημείο που πιθανώς εξείχε από το νερό – προσπαθώντας να κρατηθούν στη ζωή δίπλα στους νεκρούς συνοδοιπόρους τους.

Αυτοί ήταν που επιβεβαίωσαν στις αρχές ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 20 άτομα, αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο αγνοουμένων στη θάλασσα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Ένα ακόμη στοιχείο που προσθέτει στο μυστήριο και τη φρίκη της υπόθεσης είναι η απουσία μηχανής.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, η βάρκα βρέθηκε χωρίς προωστικό μέσο, εγείροντας ερωτήματα για το αν η μηχανή χάλασε και αποκολλήθηκε ή αν οι διακινητές τους εγκατέλειψαν αβοήθητους στο έλεος της κακοκαιρίας. Το σκάφος εντοπίστηκε αρχικά από διερχόμενο εμπορικό πλοίο, το οποίο όμως, λόγω της έντονης θαλασσοταραχής, αδυνατούσε να προσεγγίσει για διάσωση, ειδοποιώντας το σκάφος του Λιμενικού που εδρεύει στην Ιεράπετρα.

Οι σοροί θα μεταφερθούν με φορτηγό-ψυγείο στο Ηράκλειο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και την ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Δημάρχου, βάσει των χαρακτηριστικών τους, οι δύο επιζώντες πιθανολογείται πως είναι αφρικανικής καταγωγής, ενδεχομένως από το Σουδάν, ενώ η πλειοψηφία των θυμάτων φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε καταγωγή από την Αίγυπτο.