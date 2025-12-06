Την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, πήρε η Γεωργία Δαμασιώτη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό, ενώ ο Δημήτρης Μάρκος πήρε την 8η θέση στον τελικό των 800μ. ελεύθερο.

Η 22χρονη Δαμασιώτη πήρε την 5η θέση των ημιτελικών με χρόνο 2:05.79, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Νέων Κ23, βελτιώνοντας το προηγούμενο που ήταν επίσης δικό της, με 2:05.90.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (7/12, 20:50) και η Δαμασιώτη θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, με τις Έλενα Ρόζενταλ Μπαχ (Δανία), Λάουρα Λάχτινεν (Φινλανδία), Έμιλι Ρίτσαρντς (Βρετανία) και Έλεν Γουόλς (Ιρλανδία) να είναι πιο γρήγορες στους ημιτελικούς.

8ος στα 800μ. ελεύθερο ο Μάρκος

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να κάνει την κούρσα που θα ήθελε και έμεινε στην 8η θέση του τελικού των 800μ. ελεύθερο. Ο Ελληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ρεκόρ του (7:36.39), αλλά ούτε και το χρόνο του στον προκριματικό (7:39.17) και τερμάτισε τελευταίος σε 7:43.59.

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, με δεύτερο τον Βέλγο Λούκας Ενβό (7:28.03). Ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, νικητής πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι, περιορίστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 7:30.14.