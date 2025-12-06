Η Μπαρτσελόνα δέχθηκε γκολ νωρίς από τη Μπέτις, μετέτρεψε όμως το 1-0 σε 1-5 και τελικά πήρε τη νίκη με 5-3 και παραμένει στην 1η θέση της La Liga, ό,τι κι αν κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή (7/12) κόντρα στη Θέλτα.

Το ματς στο «Λα Καρτούχα» άρχισε ιδανικά για τη Μπέτις καθώς μόλις στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 με τον Γκαρθία από κοντά, μετά την πάσα του Φορνάλς. Οι «μπλαουγκράνα», όμως, δεν πτοήθηκαν και στο 11′ έκαναν το 1-1 με τον Φεράν Τόρες, ο οποίος σκόραρε και στο 13′ με ωραίο βολέ μετά τη σέντρα του Κουντέ, κάνοντας το 1-2.

Στο 31′ ο Μπάρτζι με δυνατό σουτ έγραψε το 1-3 και στο 40′ ο Φεράν Τόρες έκανε χατ-τρικ ανεβάζοντας το σκορ στο 1-4, με τη «Μπάρτσα» να κάνει ό,τι θέλει. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 59′ έκανε το 1-5 με πέναλτι του Γιαμάλ, για να… κόψει ταχύτητα στη συνέχεια καθώς η νίκη είχε εξασφαλιστεί και ακολουθεί παιχνίδι για το Champions League.

Η Μπέτις βρήκε, επομένως, την ευκαιρία να… συμμαζέψει κάπως την κατάσταση, μειώνοντας σε 2-5 στο 79′ με κοντινή προσπάθεια του Γιορέντε και σε 3-5, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με πέναλτι του Ερνάντεθ στο 90′.