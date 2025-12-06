Για ένα ακόμα βράδυ, αυτό του Σαββάτου, το The Voice με οικοδεσπότη τον Γιώργο Καπουτζίδη ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αυτή την φορά, όμως, ο αγαπημένος δημιουργός και παρουσιαστής του μουσικού τάλεντ σόου έμελλε να καλωσορίσει το τηλεοπτικό κοινό καθώς και τους παρευρισκόμενους στο πλατό με μια διαφορετική… χροιά φωνής εξηγώντας, βεβαίως, τον λόγο.

Ειδικότερα, αμέσως μόλις ήρθε στο κέντρο της σκηνής, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε, με σχεδόν κομμένη φωνή, πως “στο The Voice ψάχνουμε την καλύτερη φωνή της Ελλάδας, εσείς. Εγώ ψάχνω απλώς μια φωνή, οποιαδήποτε, γιατί αυτή που είχα… πάπαλα”.

“Πιστεύω ότι θα ανοίξει σιγά σιγά. Μια λαρυγγίτιδα χτύπησε, ευτυχώς, μόνο εμένα και λέω ευτυχώς γιατί εγώ δεν έχω να τραγουδήσω. Τα παιδιά που είναι πίσω έχουν να τραγουδήσουν και έχουν να δώσουν πολύ δύσκολο αγώνα καθώς ξεκινούν τα Battles”.

“Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα βρω λίγο ποια τονικότητα με βολεύει. Είναι πολύ πιθανό να μιλάω έτσι σε όλη την εκπομπή, μιας και εδώ δεν βραχνιάζω. Να το πάω έτσι; Ωραία. Νιώθω πολύ σέξι μ’ αυτή τη φωνή, θα γίνει χαμός” πρόσθεσε, με χιούμορ και ελαφρώς πιο μπάσα φωνή, ο Γιώργος Καπουτζίδης στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.