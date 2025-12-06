Η Ίντερ πάτησε με 4-0 την Κόμο στο Μεάτσα και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, περιμένοντας να δει τι θα γίνει στους αγώνες Νάπολι – Γιουβέντους και Τορίνο – Μίλαν.

Οι «νερατζούρι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό, όταν βγήκαν ωραία μπροστά και ο Λουίς Ενρίκε πάσαρε στον Λαουτάρο που με πλασέ εντός περιοχής έκανε το 1-0. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, για να δοθεί η συνέχεια στο δεύτερο.

Στο 59′, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ντιμάρκο, ο Τουράμ έκανε από κοντά το 2-0, για να ακολουθήσει το 3-0 από το σουτ του Τσαλχάνογλου, εκτός περιοχής, στο 80′. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 86′ από τον Αουγκούστο μετά τη σέντρα του Ντιμάρκο από αριστερά.

Στους 30 βαθμούς, πλέον, η Ίντερ, με τις Νάπολι και Μίλαν να ακολουθούν με 28 και να αντιμετωπίζουν Γιουβέντους και Τορίνο, αντίστοιχα.