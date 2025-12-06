Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, τον οποίο νίκησε με 3-0, εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονό του όταν ρωτήθηκε για το πώς θα παρατάξει την ομάδα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εύκολα τους τρεις βαθμούς κόντρα στους Κρητικούς και αναδείχθηκαν πρωταθλητές χειμώνα, με τον προπονητή τους να στέκεται στους παίκτες που κερδίζουν μπάλες και βοηθάνε την ομάδα να παίξει καλά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου…

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά σε επίπεδο δημιουργίας, ανακτούσαμε τις μπάλες, είχαμε καλή κυκλοφορία, είχαμε πολύ καλή πίεση ψηλά και το κυριότερο ήταν ότι δεν αφήσαμε στον αντίπαλο καμία ευκαιρία να μας απειλήσει. Είχαμε λίγο έλλειψη τύχης, γιατί κάναμε πάρα πολλά σουτ, όμως ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο».

Για αν θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με Ελ Κααμπί – Ταρέμι και κόντρα στην Καϊράτ: «Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά; Την Τρίτη θα δείτε ποιοι θα παίξουν».

Για το ματς με την Καϊράτ: «Θέλουμε να νικήσουμε και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε».

Για τη βράβευση του Μουζακίτη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον παίκτη, ελπίζουμε να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να βοηθάει πολύ την ομάδα».