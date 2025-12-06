Οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου στο κέντρο της πρωτεύουσας έχουν αποκλειστεί από την κυκλοφορία, καθώς η Αθήνα προετοιμάζεται για την πορεία που πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κυρίως διμοιρίες των ΜΑΤ, και εκτιμάται ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στη διαδήλωση.

Νωρίτερα, αρκετοί φοιτητές, μαθητές, κάτοικοι και διερχόμενοι πήγαν στο σημείο όπου ο 15χρονος Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή -στη διασταύρωση Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια- προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να τοποθετήσουν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί εκεί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο σταθμών Μετρό

Η πόλη λειτουργεί σήμερα υπό συνθήκες αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας των εκδηλώσεων μνήμης. Με σχετική εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό έκλεισε από τις 9:00 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11:00 και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 15:00, για να ξανακλείσει στις 17:00. Τα τρένα θα περνούν κανονικά χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Αστυνομία έχει αναπτύξει αυστηρά μέτρα για να αποτρέψει ενδεχόμενα επεισόδια, εφαρμόζοντας παράλληλα κυκλοφοριακούς περιορισμούς στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, οι οποίοι θα τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση ή στάθμευση στα σημεία των συγκεντρώσεων για την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας και την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων.