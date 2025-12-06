Άσχημα είναι τα νέα που έρχονται από την Αγγλία καθώς ένας φίλαθλος πέθανε στον αγώνα της Τσάρλτον με την Πόρτσμουθ, ο οποίος διακόπηκε οριστικά, παρά το γεγονός ότι του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα της Championship και στο 12ο λεπτό ο διαιτητής ενημερώθηκε ότι πρέπει επειγόντως να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε φίλαθλο. Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν στάθηκε αρκετό για να παραμείνει στη ζωή.

Με το παιχνίδι να έχει σταματήσει από 40 λεπτά ο διαιτητής αποφάσισε τελικά την οριστική διακοπή του, για να γίνει στη συνέχεια γνωστό πως ο άτυχος φίλαθλος πέθανε στο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί.

Η σχετική ανακοίνωση της Τσάρλτον αναφέρει τα εξής…

«Η ομάδα με βαθιά θλίψη ανακοινώνει ότι ένας οπαδός της Τσάρλτον απεβίωσε μετά από επείγον ιατρικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα στο «The Valley» απέναντι στην Πόρτσμουθ.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 12ο λεπτό, ενώ στον οπαδό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αναβλήθηκε. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει το προσωπικό της Τσάρλτον και τους διασώστες, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δυστυχώς ο οπαδός κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο σύλλογος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, καθώς και προς τους παίκτες και το προσωπικό της Πόρτσμουθ, για την υπομονή και την κατανόησή τους όσο εκτυλισσόταν αυτή η τραγωδία.

Όλοι στην ομάδα εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του οπαδού σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».