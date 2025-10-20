Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 20/10 στην ΕΡΤ όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το νέο νομοσχέδιο, το δημογραφικό αλλά και τις οικειοθελείς επιστροφές Σύρων.

Απαντώντας στην ερώτηση αν το νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση στοχεύει στο να δείξει ότι η Ελλάδα υιοθετεί πιο αυστηρή στάση, ο υπουργός δήλωσε: «Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα πάντοτε είχε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Απλά το 2019 δεν ακουγόμασταν. Με τις αλλαγές που έγιναν, κυρίως με τη γερμανική κυβέρνηση που άλλαξε πλήρως πολιτική, αλλά και με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον υπάρχει μια παγκόσμια διαφορετική μεταναστευτική προσέγγιση. Χώρες οι οποίες επένδυσαν σε μια λογική ότι το μεταναστευτικό είναι η πανάκεια για όλα τα προβλήματα, είναι οι πρώτες που έχουν σκληρύνει πολιτική και αντιλαμβάνονται αυτό που έλεγε χρόνια η Ελλάδα».

Όταν ρωτήθηκε εάν η μετανάστευση μπορεί να λειτουργήσει ως λύση για το δημογραφικό ζήτημα, ο Θ. Πλεύρης τόνισε: «πιστεύω ότι το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό. Γιατί το δημογραφικό δεν είναι ένα αριθμητικό πρόβλημα. Δεν γεννιόνται Έλληνες, ερχόμαστε εδώ να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες. Το ότι μπορεί κάποιος μετανάστης σε μια διαδικασία ετών να ενσωματωθεί και να μπει στη λογική της πολιτογράφησης είναι μια φυσιολογική πορεία. Την πορεία την οποία μπορεί να έχει ένας μετανάστης που αρχικά θα πάρει μια άδεια διαμονής και μετά θα πολιτογραφηθεί. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η λύση στο δημογραφικό.

Γιατί η λύση στο δημογραφικό, εάν πιστεύουμε ότι θα γίνει με αντικατάσταση πληθυσμού, με συγχωρείτε γιατί πάμε να δούμε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης. Αυτή τη στιγμή έχει πετύχει το μοντέλο ενσωμάτωσης σε χώρες όπως ήταν η Γαλλία, πέτυχε στη Δανία; Η Σουηδία τώρα, αλλάζει τον νόμο για την ιθαγένεια, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι που πρωτοστατεί ότι πρέπει να πάμε συνολικά σε σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Όλες αυτές οι χώρες είχαν μία εύκολη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας στα τρία χρόνια και τώρα έρχονται και αλλάζουν αυτό το μοντέλο γιατί καταλαβαίνουν και αυτές ότι δεν μπορεί το μεταναστευτικό να είναι λύση για το δημογραφικό και πρέπει να το διαχωρίσουμε.»

«Διαχωρισμός προσφυγικού και μη προφίλ»

Στη συνέχεια, ο υπουργός υπογράμμισε: «Υπάρχουν μετανάστες που ενσωματώνονται και μετανάστες που δεν ενσωματώνονται», προσθέτοντας ότι «κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι και αξιακό ζήτημα, ότι προφανώς όταν έχεις μια μετανάστευση πληθυσμών που έχουν ίδια αξιακά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως η ενσωμάτωση είναι πιο εύκολη. Ο “ελέφαντας στο σαλόνι” είναι το Ισλάμ. Βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ενσωματωθεί όταν έρχεται από χώρες οι οποίες έχουν πολύ σκληροπυρηνικό πλαίσιο και φονταμενταλισμό στο κομμάτι της θρησκείας.»

Αναφορικά με το πώς θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας όσοι λάβουν άσυλο, εξήγησε: «Θα γίνεται διαχωρισμός όσων έχουν προσφυγικό προφίλ και όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ πλέον, με βάση και το νόμο που ψηφίσαμε για την παράνομη μετανάστευση και τις επιστροφές, μπαίνουν σε καθεστώς διοικητικής κράτησης κατά βάση. Γίνεται εξατομικευμένη κρίση και αν πάρουν άσυλο, μπαίνουν στην προσφυγική τους ιδιότητα. Αν απορριφθεί επιστρέφουν είτε αναγκαστικά είτε οικειοθελώς.

Στην Ελλάδα δίνουμε άσυλο γύρω στο 45% από αυτούς που το ζητούν.

Τα άτομα που έχουν προσφυγικό προφίλ θα μπαίνουν σε δομές με βάση το τι έκαναν εκεί που ήταν. Θα έχεις αυτόν τον άνθρωπο σε μια ανοιχτή δομή, θα του μαθαίνεις μια εργασία και στην πραγματικότητα εσύ θα μεσολαβείς στο να βρει εργασία.

Καταλαβαίνετε πόσο πιο ασφαλιστικός παράγοντας είναι από το να τον να είναι σε ένα διαμέρισμα που μισθώνει και πληρώνεται ενοίκιο κάπου και δεν ξέρουμε τι κάνει.

Οι ροές ήταν στις 60.000 τον χρόνο (2024) και φέτος είμαστε σε ένα 13% κάτω, με μια πορεία άνω του 30% τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Υπάρχει λοιπόν μια δυνητική δεξαμενή 20.000 ατόμων, που και την ελληνική κοινωνία θα βοηθήσει και οι ίδιοι θα μπορούν να εργαστούν».

Οι τομείς όπου, σύμφωνα με τον υπουργό, μπορούν να απασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι είναι η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός.

«Πρώτες επιστροφές Σύρων»

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε: «Ένας άνθρωπος που δεν δικαιούται άσυλο δουλειά μου είναι να τον γυρίσω πίσω. Έχει εκμεταλλευτεί την ιδιότητα του πρόσφυγα, έχει πει ψέματα ότι κινδυνεύει και έρχεται για οικονομικούς λόγους στην Ευρώπη. Και οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν δικαιώματα».

Αναφερόμενος ειδικότερα στους Σύρους, σημείωσε: «Αυτή την εβδομάδα απορρίψαμε τα αιτήματα ασύλου Σύρων, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Ο πόλεμος στη Συρία έχει τελειώσει. Ενδεχομένως και ένας μουσουλμάνος, μπορεί να πληροί προϋποθέσεις, αλλά κάποιος που κινδύνευε από το καθεστώς Άσαντ, δεν έχει λόγο, δεν υπάρχει το καθεστώς Άσαντ. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες οικειοθελείς επιστροφές Σύρων. Παρουσιάζεται και μία προθυμία Σύρων, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Ήταν φίλα προσκείμενοι στο νέο καθεστώς.»