Στη συζήτηση για τα ονόματα των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που είναι γραμμένα στο Σύνταγμα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας πως, κατά την άποψή του, τα ονόματα δεν θα έπρεπε να είναι γραμμένα εκεί, όσο δίκαιος κι αν είναι ο αγώνας, γιατί το μνημείο είναι ιερό.

Ο υπουργός σημείωσε: «Εγώ και σε ανύποπτη φάση, όταν ήταν πιο δύσκολο να ειπωθεί, είχα πει ότι στον Άγνωστο Στρατιώτη -ένα μνημείο αφιερωμένο σε όσους έχουν πεθάνει για την πατρίδα- δεν θα έπρεπε να υπάρχει άλλης μορφής διαμαρτυρία, όσο δίκαιη κι αν είναι. Είτε πρόκειται για απεργία πείνας ενός γονέα, είτε για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε τη μνήμη τους ή τον αγώνα των οικογενειών, αλλά είναι θέση αρχής ότι το μνημείο πρέπει να παραμένει για τον σκοπό που δημιουργήθηκε, ο οποίος είναι απολύτως ιερός».

Πλεύρης: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τα ονόματα στο Σύνταγμα και το λέω με απόλυτο σεβασμό στα θύματα των Τεμπών

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε πως δεν προβλέπεται κάποια άμεση ενέργεια για τη διαγραφή των ονομάτων, όμως «στην πορεία του χρόνου θα αποδοθεί το μνημείο όπως πρέπει».

Απαντώντας στο ερώτημα αν θεωρεί ότι τα ονόματα πρέπει να σβηστούν, είπε, μιλώντας στο Action 24: «Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τα ονόματα και το λέω με απόλυτο σεβασμό στα θύματα. Προφανώς και πρέπει να τιμάται η μνήμη τους, αλλά φανταστείτε να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο για τα θύματα στη Μάνδρα, στο Μάτι ή σε άλλες περιπτώσεις με δίκαια αιτήματα. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει γίνει για να τιμούμε τους νεκρούς για την πατρίδα. Δεν προσβάλλουν τα ονόματα των θυμάτων, αλλά κάθε διαμαρτυρία ή μνήμη μπορεί να εκφραστεί αλλού».

«Οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν πως δεν πρέπει να αλλάζει ο χαρακτήρας του μνημείου, όσο δίκαιος κι αν είναι ο αγώνας»

Ο υπουργός τόνισε επίσης πως υπάρχουν και άλλα σημεία κοντά στη Βουλή που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι «οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν πως δεν πρέπει να αλλάζει ο χαρακτήρας του μνημείου, όσο δίκαιος κι αν είναι ο αγώνας».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση να έχει την ευθύνη του χώρου το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Θάνος Πλεύρης τη χαρακτήρισε «απολύτως σωστή».

«Έγινε μια κουβέντα άκυρη, που δείχνει ότι η αντιπολίτευση είναι σε άλλη εποχή, περί στρατού στο Σύνταγμα. Είναι το ιερότερο μνημείο που έχουμε, γιατί είναι οι νεκροί μας – αυτοί για τους οποίους είμαστε σήμερα ελεύθεροι και μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, είπε πως όλο αυτό «ξεκίνησε γιατί ο δήμος Αθηναίων δεν μπόρεσε να αποδώσει το μνημείο στην κατάσταση που πρέπει να είναι».