Από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε τον βαθύ συμβολισμό του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντάς το «ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους».

Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που, όπως είπε, «έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική», τονίζοντας ότι «οφείλουμε να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η διαφύλαξη της τάξης στην περιοχή του μνημείου παραμένει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου ανήκουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της Ελλάδας στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ως θεμέλιο λίθο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, η χώρα μας «συνομιλεί αξιόπιστα με όλους» και λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Η συνάντηση μας συμπίπτει με μία ιστορική ημέρα. Σε λίγο θα αναχωρήσω για την Αίγυπτο για να συμμετάσχω στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για μία οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Με μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων, δύο χρόνια μετά την φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει.

Φαίνεται ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο και βέβαια νομίζω ότι αξίζει να συγχαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτήν την εξαιρετικά δυσεπίλυτή εξίσωση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία.

Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα κύριε πρόεδρε θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή της συμφωνίας και νομίζω ότι έχουμε να παίξουμε ακόμα πιο ουσιαστικό ρόλο ως μια χώρα η οποία συνομιλεί μόλις σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι πυλώνας σταθερότητας Ανατολική Μεσογείο. Να θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεσή αυτών που θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής εξαιρετικά σύνθετη ειρηνευτικής προσπάθειας.

Εκφράζω και πάλι την ελπίδα μου ότι αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή ουσιαστικά μίας προσπάθειας, η οποία επιτέλους θα οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της τόσο επώδυνης σύγκρουσης, η οποία φυσικά δεν μπορεί παρά να μην καταλήξει και να επαναλάβω την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, για μία πολιτική λύση δύο κρατών τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά χωρίς το ένα να αποκλείει το άλλο, είναι η μόνη λύση η οποία μπορεί να δώσει ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής.

Να αναφερθώ εν τάχει και σε ένα ακόμη θέμα που προέκυψε στο δημόσιο διάλογο μετά από μια χθεσινή ανάρτηση που έκανα στα πλαίσια του εβδομαδιαίου απολογισμού της κυβερνητικές δράσης. Εκπλήσσομαι μερικές φορές γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε ορισμένα απολύτως προφανή και αυτονόητα. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει έναν πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος, είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας, αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία και σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους. Προφανώς και Η φύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστικά στην ιδιότητα του υπουργείου Προστασίας του πολίτη.

Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν και με τη διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή και θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μία θα έλεγα εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική, θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή, να αναδείξουμε και να προστατέψουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα. Ξέρετε κι άλλες χώρες έχουν τέτοια μνημεία, πχ το στρατιωτικό νεκροταφείο Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία που προστατεύουν την αψίδα του Θριάμβου, δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε να προστατέψουμε ταυτόχρονα το δικαίωμα της συνάθροισης το οποίο είναι κατοχυρωμένο, με το να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάποια ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία με μεγάλο ιστορικό βάρος».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

«Η συνάντηση με άλλους ηγέτες είναι ιστορικής σημασίας γιατί φαίνεται ότι με τη συνθήκη ειρήνευσης που θα υπογραφεί στην Αίγυπτο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου που είναι και ο πρωτομάστορας όλων αυτών των εξελίξεων και νομίζω ότι του αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή τη δραστική πρωτοβουλία. Θα επιχειρηθεί να έρθει και εφόσον όλα πάνε καλά και το ευχόμαστε να έρθει μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή

η οποία δεν αφορά την περίοδο από την αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς αλλά από τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1949. Μια κρίση, μια ταλαιπωρία, μια επανάληψη συγκρούσεων και μίσους που κρατάει πάνω από 76 χρόνια φαίνεται ότι πάει να επιλυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης. Σας ζηλεύω – υπό μία έννοια- γιατί θα είστε παρών σε ιστορικές εξελίξεις. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τα λόγια του Προέδρου Τραμπ που είπε ότι στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τον κοινό πόνο σε κοινή ελπίδα και αυτό που θα βιώσει η ανθρωπότητα θα είναι το φέγγισμα της κοινής ελπίδας, που ελπίζουμε ότι και στα επόμενα βήματα γιατί είμαστε στην αρχή θα ευδοκιμήσει. Την Ελλάδα την ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πέραν του ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή μας. Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά σε ελληνικά νοσοκομεία, κρατήσαμε μία στάση που έδειξε ότι η Ελλάδα παίζει ρόλο στην περιοχή και ελπίζω εφόσον εξελιχθούν όλα καλά η Ελλάδα να παίξει ρόλο στην ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ως προς το μνημείο ήθελα να πω πως σκεφτόμουν πως ο τρόπος να χειριστούμε το θέμα, γιατί ανοίξατε διάλογο να δώσετε χρόνο να ωριμάσει, να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα επικαιρότητα, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αλλά θα άξιζε. Να δούμε πώς είναι τα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος και να σκεφτούμε ότι αυτό το μνημείο συμβολίζει αγώνες έθνους απελευθερωτικούς, τις πιο φονικές μάχες και πιο ένδοξες είναι γραμμένες πάνω στον τοίχο πίσω από κενοτάφιο, δεν πρόκειται για απλό έργο τέχνης αλλά για κενοτάφιο και να αντιληφθούμε ότι με το νου μας στο ότι εκπροσωπεί τον Άγνωστο Στρατιώτη μακριά από επικαιρότητα, να καταλήξουμε στο πώς θέλουμε να είναι ο προορισμός του. Παλιότερα, έχουν καεί από βόμβες μολότοφ οι σκοπιές και φτάσαμε στο σημείο μιάς και η προεδρική φρουρά είναι αρμόδια για τη συνεχή παρουσία της, να έχουμε παραγγείλει από ειδικό εργοστάσιο του στρατού να φτιάξει σκοπιές από ειδικό αντιπυρικό ξύλο. Θα είχε αποφευχθεί αν υπήρχαν όροι που ξεχώριζαν την αποστολή του μνημείου από αποστολή χώρου προορισμένους για εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, θέσατε θέμα επίμαχο πάντως, να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο, να γίνει προσπάθεια ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από τρέχουσα επικαιρότητα, όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε τόσο πιο ξεκάθαρο θα γίνει πώς θα θέλουμε όλοι μας να είναι αυτό το μνημείο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Το ζήτημα περί Αγνώστου Στρατιώτη άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσα από την ανάρτηση για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και στην οποία αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Πιο συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο.Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι.

Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη…

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».