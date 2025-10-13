Στη χθεσινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση αποφάσισε να ανατεθεί αποκλειστικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «η προστασία και η σωστή λειτουργία» του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Με αυτό τον τρόπο μετατίθεται τώρα η ευθύνη για τη «σωστή λειτουργία του», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος σύμφωνα με την πολιτική ερμηνεία που δίνεται, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη να… αποκαθαίρει τον χώρο από ένα δεύτερο ιδιότυπο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από τη Βουλή, αυτό εις μνήμην των νεκρών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας αναφορά στη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μέχρι πρότινος υπήρχε μια σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος για το εθνικής σημασίας μνημείο, καθώς εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Αθηναίων, η Βουλή των Ελλήνων και κατά πολλούς το Υπουργείο Άμυνας, με τον εκπρόσωπό του όμως να σημειώνει προ ημερών πως δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Άξιο μνείας είναι δε πως ο κ. Νίκος Δένδιας, που φαντάζει κατά πολλούς ως δελφίνος σε μια μελλοντική αναμέτρηση για την ανάληψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, είχε διαφοροποιηθεί ανοικτά από την αρχική κυβερνητική γραμμή για τον Πάνο Ρούτσι, τασσόμενος υπέρ των αιτημάτων του απεργού πείνας. Τώρα πλέον το Υπουργείο του και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Δένδιας αναλαμβάνει την ευθύνη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, συμπεριλαμβανομένου και του γύρω χώρου.

«Τα μέτρα τάξης στο μνημείο θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Κυβερνητικές πηγές δε αναφέρουν, πως τα μέτρα τάξης στο μνημείο θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη είναι πολύ καλά διατυπωμένη, καθώς αναφέρει πως θα έρθει αυτή την εβδομάδα ρύθμιση που θα αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη «εκεί όπου ανήκει», ήτοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η διατύπωση αυτή, και ιδίως με το «εκεί που ανήκει», μπορεί να ερμηνευτεί και ως διακριτικό «άδειασμα» προς τον κ. Δένδια, όταν μέχρι πρότινος υποστήριζε μέσω του εκπροσώπου του πως δεν έχει καμία τέτοια ευθύνη.

Ήδη πάντως η πρωθυπουργική απόφαση βρίσκει κάθετα αντίθετη την αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την εμπλοκή του στρατού στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη» και «η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία». Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής».

Και συνεχίζει: «Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από τη Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση. Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control. Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης. Να πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά. Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό».