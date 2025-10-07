Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι σταματά την απεργία πείνας, καθώς έλαβε τις διαβεβαιώσεις που ήθελε, ότι πρόκειται να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του.

Η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και με την κοινωνία με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.

Σήμερα αποδείχτηκε περίτρανα, ότι η συσκότιση και η συγκάλυψη δεν επικράτησαν. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις των συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και πυρκαγιάς.

Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, τις ιατροδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις των εμπειρογνωμόνων και των ιατροδικαστών. Τώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελε να κρύψουν την αλήθεια. Διατάχθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά τις παραλείψεις των αρμοδίων, των ιατροδικαστών και των εμπειρογνωμόνων».

Υπενθυμίζεται, ότι χθες έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ώστε να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η εισαγγελία ανέσυρε από το αρχείο δικογραφία η οποία είχε ανοίξει με αφορμή μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας θα γίνουν οι εκταφές και οι υπόλοιπες εξετάσεις, ταυτοποίησης και τοξικολογικές. Τα συμπεράσματα της έρευνας στην οποία θα οριστούν και πραγματογνώμονες, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη δίκη που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.